Глава УГКЦ подарував папі Римському фрагмент російської міни після його заяви про "російський гуманізм"

Глава Української греко-католицької церкви Святослав зустрівся з папою Римським Франциском в Апостольському палаці у Ватикані і подарував йому фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені, повідомляє пресслужба УГКЦ.

"Глава УГКЦ вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України приїхав до Рима, щоб "принести до серця християнського світу біль і страждання українського народу. Блаженніший Святослав наголосив, що метою його візиту до Апостольської столиці "є передати вам, Святіший Отче, та вашим співпрацівникам біль і страждання мого народу", - йдеться у повідомленні.

Як інформує пресслужба УГКЦ, папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із "багатостраждальним українським народом" та запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях.

Святослав подарував Франциску фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.

"Подарунок символічний ще й тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю", - додають в УГКЦ.

Ватикан, зі свого боку, не повідомляв подробиць цієї зустрічі.

Ця зустріч відбулася після заяви папи Римського Франциска про те, що жорстокість російських окупантів у війні проти України не притаманна російському народові, який він вважає "великим".

"Це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців... Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", - сказав він, спілкуючись із журналістами.

На початку жовтня папа Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" через війну РФ в Україні. Водночас він закликав президента України Володимира Зеленського "бути відкритим" до мирних пропозицій щодо припинення війни.

За матеріалами Радіо Свобода