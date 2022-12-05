Глави МЗС Вишеградської четвірки обговорять агресію РФ проти України

Міністри закордонних справ Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини на неформальній зустрічі Вишеградської четвірки, яка відбудеться у Братиславі 6 грудня, обговорять російську агресію проти України.

Про це повідомляє Radio Prague International, передає Укрінформ.

У МЗС Чехії поінформували, що серед тем для обговорення - агресія росії проти України та роль Вишеградської групи щодо Європейського Союзу.

Зазначається, що засідання є продовженням зустрічі прем'єр-міністрів Вишеградської групи, що відбулася два тижні тому і на якій глави урядів домовилися про спільний підхід щодо допомоги Україні.

Словаччина зараз головує у Вишеградській групі, до якої входять також Чехія, Угорщина і Польща.