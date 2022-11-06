ГУР: У таборах російських "мобіків" у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов

Кількість хворих росіян вже настільки велика, що місцеві лікарі не спроможні допомогти всім

Мобілізовані до "другої армії світу" росіяни, що перебувать на території Білорусі, потерпають від спалаху низки захворювань. "Мобіків" масово "викошують захворювання дихальних шляхів та інфекції шлунково-кишкового тракту через недотримання санітарних умов.

Наразі білоруські лікарі вже не здатні впоратися з масштабами захворюваності, тому з Росії терміново перекидають військових та мобілізованих медиків. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники зауважили, що Росія продовжує перекидати на територію Білорусі свої підрозділи, сформовані переважно з "частково мобілізованих" росіян.

"На територію Білорусі продовжують надходити підрозділи зс РФ, які переважно складаються з так званих "частково мобілізованих" громадян. Їхнє головне завдання - підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Між тим, самі "чмобікі" вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов", - зазначено у повідомленні.

Подібні умови не могли не позначитися на здоров'ї окупантів. Відтак, за даними української розвідки, наразі серед "мобілізованих" почалася справжня епідемія низки захворювань.

"Наразі серед цих військовослужбовців відзначається масштабний спалах різноманітних захворювань. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково- кишкового тракту", - повідомили у ГУР.

Кількість хворих росіян вже настільки велика, що місцеві лікарі не спроможні допомогти всім. Тому з Росії терміново відправляють військових та мобілізованих медиків.