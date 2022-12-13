ЄС працює над збільшенням обсягів експорту електроенергії в Україну - фон дер Ляєн

Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та інші країни Європи. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі.

"Європейський Союз працює над тим, щоб збільшити обсяг електроенергії, яку ми можемо продавати в Україну, Молдову та решту країн Європи. Це дуже важливо, оскільки потрібно підтримувати функціональність українських електромереж, попри російські бомби", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, нещодавно надано 40 великих генераторів для 30 лікарень у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а раніше 800 генераторів були доставлені по всій країні.

Фон дер Ляєн також нагадала, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС та країни-члени надали Україні бюджетну підтримку на понад 19 мільярдів євро, і наразі вирішується питання про продовження фіндопомоги у 2023 році.

"Вчора ввечері погодили виділення 18 мільярдів євро для України. Це 1,5 мільярда євро кожного місяця, - це буде стабільний притік грошей, пряма бюджетна підтримка. Я вдячна прем'єр-міністру (Чехії Петру) Фіалі за лідерство в цих переговорах як головуючого в ЄС", - сказала президент Єврокомісії.

Вона також наголосила на необхідності координації міжнародних зусиль для прискорення та підвищення ефективності практичної допомоги для України.

"Вчора на зустрічі G7 ми вирішили започаткувати Платформу з відновлення разом з Україною, нашими міжнародними партнерами, міжнародними організаціями та фінансовими інституціями. Платформа почне працювати вже наступного місяця. Європейська комісія разом з Україною створять її секретаріат. Платформа дозволить надавати негайну допомогу просто зараз, і згодом ми будемо продовжувати роботу із сталої відбудови країни, яка сприятиме інвестиціям та реформам на шляху України до членства в ЄС", - зауважила президент Єврокомісії і закликала держави-учасниці конференції визначити контактних осіб і делегувати персонал для організації роботи секретаріату.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, у межах так званого Паризького механізму буде створений спеціалізований транспортний хаб на території Польщі для вирішення логістичних завдань у доставленні в Україну енергетичної, гуманітарної та іншої допомоги.

"Ми створюємо новий хаб у Польщі, який набуде оперативної спроможності вже цього тижня. Він являє собою мережу складських приміщень, звідки товари будуть швидко доставлятися в Україну... Ми готові профінансувати як ці складські приміщення, так і транспорт з Польщі до України", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила: "Ця агресивна війна путіна провалилася, головним чином, з двох причин. Перша - це мужність та стійкість українського народу, неймовірна і вражаюча. Друга причина - це вражаюча єдність міжнародного співтовариства. Тож залишаймося сильними у цій єдності. Ми будемо стояти поряд з Україною і будемо буквально нести для неї світло".

За її словами, росія навмисно обстрілює цивільну інфраструктуру, намагаючись паралізувати Україну на початку зими.

Сьогодні у Парижі відбувається міжнародна конференція "Солідарність з українським народом", організована спільно Францією та Україною. Мета Заходу - об'єднати партнерів, донорів, багатосторонні інституції та неурядові організації, щоб надати підтримку українському народу. За матеріалами Минпром