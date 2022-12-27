ЄС відправив Україні вже понад 77 тисяч тонн допомоги - Єврокомісія

Європейський Союз із початку повномасштабної війни відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"З лютого ЄС відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги в натуральній формі", - написала вона.

За її словами, це включно з предметами першої необхідності, такими як ліки, харчі, предмети для укриття. А також пожежні машини та мобільні шпиталі.

"Солідарність Європи з Україною лише міцнішає", - додала Голова Єврокомісії. За матеріалами Kyiv Media