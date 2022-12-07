ЄС внесе у санкційні списки родичів кадирова

ЄС у дев'ятому пакеті санкцій внесе до обмежувальних списків ще понад сотню осіб, серед них будуть члени сім'ї кадирова.

Про це пише Bild з посиланням на джерела. За інформацією видання, рішення про подальші великі санкції (блокування рахунків, заборона на в'їзд тощо) попередньо ухвалять 7 грудня у Брюсселі після російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в останні тижні.

Так, ЄС вніс до списку санкцій двоюрідного брата і двох дочок кадирова. Він призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат "міністром культури" в Чечні. Крім пропагандистської роботи на свого батька, вона також володіє модним брендом Firdaws.

Загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Держдуми, 22 членами Ради Федерації рфі трьома віцепрем'єрами.

Також санкції торкнуться десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, причетних до депортації дітей. Крім того, у списку 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли українських об'єктів та інфраструктури.

Очікується, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня.