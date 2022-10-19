ЄС запровадить санкції проти Ірану, під удар потрапить виробник дронів "Шахед"

Посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили санкції проти Ірану - через його залучення у війну Росії проти України. Зокрема, обмеження будуть запроваджені проти компанії-виробника дронів "Шахед", якими РФ регулярно атакує Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Зазначається: за словами європейського дипломата, який розмовляв з агентством, публікація відповідного документа очікується вже 20 жовтня.

"Санкції були схвалені щодо трьох осіб. А також компанії-виробника дронів", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється: за документом, що є в розпорядженні агентства, під санкції потрапила Shahed Aviation Industries. Це компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед".

"Секретна серія дронів була поставлена до Російської Федерації, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Росії, винної в анексії Криму та дестабілізації України", - наголошується в документі.

Крім того, зазначається, до санкційного списку також увійшли: начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері; командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані; відповідальний за логістику в іранському міністерстві оборони Ходжатола Гореїші.

Зі свого боку, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк раніше повідомив про досягнення в ЄС домовленості щодо введення нових санкцій проти Росії та Білорусі. При цьому він наголосив: більше вони вдарять саме по останній, а очікувати на обмеження проти російської енергетики наразі не варто.