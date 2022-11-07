Єврокомісія: за постачання Іраном будь-якої зброї РФ будуть наслідки

ЄС вживає та продовжить вживати заходів за постачання Іраном будь-яких видів озброєння Росії для ведення незаконної війни проти України. Про це заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у Брюсселі у понеділок.

"Яке б військове обладнання не постачалося до Росії - це неприйнятно, і будуть наслідки, якщо держави-члени матимуть достатньо доказів, що це триває", - сказав Стано, відповідаючи на питання про потенційні наслідки для Ірану у разі постачання Росії ракет малої та середньої дальності.

"Це стосується і дронів, і тренерів. Я можу знову згадати заяву G7, яка конкретно стосується тренерів та іранських дронів. Але всі інші поставки зброї, які використовуються в цій незаконній агресії... будуть вважатися підтримкою цієї незаконної агресії, і будуть необхідні наслідки ", - додав Стано.

Неофіційно повідомлялося, що США готують додаткові санкції проти Ірану через продаж Росії ракет.