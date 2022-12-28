Європейці назвали підтримку України одним із найбільших досягнень року

Роком "безпрецедентних подій" і "непохитної єдності та солідарності" назвала рік, що минає Європейська комісія. Керівники інших органів ЄС та закордонних відомств країн ЄС надсилають українцям свої листи подяки і солідарності.

Керівний орган Європейського Союзу у серії твітів відзначив, що європейці надали українцям безпрецедентну підтримку.

"Європейці відкрили свої домівки для мільйонів українських біженців. Країни ЄС, бізнес і люди об'єдналися в наданні гуманітарної допомоги. ЄС та країни ЄС виділили на підтримку України 19,7 млрд євро", - написала Єврокомісія у своєму Twitter.

Серед інших досягнень року, що минає, керівники Європейського Cоюзу згадали дев'ять пакетів санкцій, накладених на Росію, кроки, зроблені в напрямку до енергетичної незалежності, допомогу в забезпеченні вивозу українського збіжжя, що перед війною могло прогодувати 400 мільйонів людей, плани щодо розширення ЄС, коли Україна, Молдова та Боснія-Герцеговина отримали статус кандидатів на вступ.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола подякувала українцям за те, що вони "надихнули світ". Очільниця законодавчого органу ЄС написала, що вона була "зворушена", побачивши білборд зі своїм портретом і словами подяки, встановлений в Ірпіні, що "був свідком такого жаху, чиї люди надихнули світ".

"Дякую Ірпінь, - написала Мецола у своєму твіті. - Європейський парламент залишиться на вашому боці. Ми не припинимо боротися за справедливість і відповідальність за те, що ви пережили під російською окупацією".

Словам підтримки українцям написав від імені громадян Швеції Міністерство закордонних справ країни.

Шведські дипломати зазначатили Twitter, що відповідно до даних Євробарометру, соціологічної служби ЄС, "97% громадян Швеції схвалюють підтримку України з боку ЄС".

"96% громадян Швеції схвалюють конкретні дії ЄС - такі як санкції чи фінансова, військова чи гуманітарна підтримка Україні", - мовиться у твіті шведських дипломатів.

За матеріалами ukrainian.voanews.com