Європейський фонд миру збільшать на EUR2 мільярди

Рада ЄС погодилася збільшити внески в міжурядовий Європейський фонд миру на додаткові €2 мільярди з урахуванням зусиль з підтримки України та інших партнерів, що потребують військової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні досягла політичного рішення для забезпечення фінансової стійкості Європейського фонду миру (ЄФМ). Зокрема, Рада ЄС погодилася збільшити загальну фінансову стелю на суму до €2 мільярдів (у цінах 2018 року) у 2023 році з можливістю подальшого збільшення на наступних стадіях згодом. Усього збільшення загальної стелі ЄФМ до 2027 року становитиме до €5,5 мільярда (у цінах 2018 року), - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке політичне рішення буде формалізоване на початку 2023 року, коли високий представник ЄС представить пропозиції з доповнення відповідного рішення Ради ЄС в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP) 2021/509. Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про продовження Євросоюзом власних зобов'язань щодо надання військової підтримки для України та інших країн-партнерів.

"Сьогоднішнє рішення дозволить нам фінансування для продовження надання конкретної військової допомоги для збройних сил наших партнерів. Менш ніж за два роки Європейський фонд миру довів свою доцільність. Він повністю змінив шлях, яким ми підтримуємо наших партнерів в обороні. Він дозволяє зробити ЄС і наших партнерів сильнішими", - зазначив з цього приводу високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Як йдеться у повідомленні, ЄФМ був створений у березні 2021 року для фінансування всіх дій ЄС у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових та оборонних справ. Головною метою цього інструменту є запобігання конфліктам, збереження миру та посилення міжнародної стабільності і безпеки.

ЄФМ є міждержавним позабюджетним інструментом, який мав загальну фінансову стелю у €5 мільярдів у цінах 2018 року на період 2021-2027 років із граничними річними внесками в діапазоні від €420 мільйонів у 2021 році до запланованих €1,132 мільярда у 2027 році. При цьому внески у цей фонд від країн-членів ЄС визначалися відповідно до обсягів їх національного ВВП.

"Завдяки ЄФМ ЄС підтримував Збройні сили України шляхом надання на цей час шести послідовних пакетів допомоги, а також багатьом іншим країнам, таким як Мозамбік, Грузія, Республіка Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія", - йдеться у повідомленні.

У результаті таких дій 86% загальної фінансової стелі на 2021-2027 роки вже були використані у 2022 році, що спричинило необхідність запропонувати перше збільшення такої "фінансової стелі" на додаткові €2 мільярди.

Як повідомляв Укрінформ, після початку російського вторгнення в Україну ЄС почав надавати Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Вперше у власній історії ЄС виділив суму у 3,1 мільярда євро з міждержавного Європейського фонду миру для військової підтримки України, - країни, що перебуває у стані активних бойових дій, - зокрема, для закупівлі озброєння та іншого військового обладнання для ЗСУ та для забезпечення права України на самооборону відповідно до Хартії ООН.