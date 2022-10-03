Ілон Маск запропонував поступитися РФ Кримом,

Американський бізнесмен Ілон Маск висунув ідею провести в окупованих РФ районах України вибори під наглядом ООН, а також передати до складу РФ окупований раніше український півострів Крим, як можливе, на його думку, мирне рішення війни РФ проти України.

"Україно-російський мир: повторити вибори приєднаних регіонів під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як і був з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечене. Україна залишається нейтральною", - написав Маск у твіттері в понеділок, прикріпивши до повідомлення голосування.

За матеріалами Інтерфакс-Україна