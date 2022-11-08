Індія планує далі купувати російську нафту, бо вважає це вигідним для себе

Індійська влада збирається продовжувати купувати нафту у Росії, оскільки вважає такі угоди вигідними для свої держави. Про це повідомив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар після зустрічі з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Москві, пише Reuters.

Крім того, Джайшанкар заявив, що його держава буде розширювати торговельні зв'язки з РФ. Йдеться, зокрема, про збільшення обома сторонами обсягів торгівлі в рупіях і рублях, зважаючи на доларові проблеми держави-агресора.

"Росія є постійним і перевіреним часом партнером. Будь-яка об'єктивна оцінка наших відносин протягом багатьох десятиліть підтвердила б, що вони дійсно дуже-дуже добре служили обом нашим країнам", - сказав глава МЗС Індії під час спільної пресконференції з Лавровим.

Коментуючи плани G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, Джайшанкар зазначив, що його країна має дбати про власні інтереси, бувши третім у світі споживачем нафти й газу з невисоким рівнем доходу.

Reuters зазначає, що Джайшанкар уперше приїхав в Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас, міністри закордонних справ Індії та РФ зустрілися вже вп'яте за рік.

За даними агентства, Індія наразі є найбільшим покупцем російської нафти після Китаю. Це пояснюється тим, що нафтопереробні компанії закуповують ресурс, від якого відмовився Захід, зі знижкою. Таким чином, частка РФ у нафтовому імпорті Делі сягнула історичного максимуму в 23% цього вересня. Тоді як до початку війни Росії проти України показник складав 2%.

За матеріалами ZN.ua

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Обговорювалася боротьба з тероризмом та агресія РФ проти України. Підготував/ла : Максим Царук