Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети в Україну - ГУР МО

Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети в Україну, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

"За останні два тижні Україна зазнала наймасштабніших обстрілів за весь період повномасштабної війни. 15 листопада Росія випустила по українських містах і селах близько 100 ракет. У Києві пошкоджено житловий будинок - щонайменше одна людина загинула. Через масовані обстріли жителі Києва, Харкова, Житомира, Львова, Тернополя, Рівного, Хмельницького та багатьох інших населених пунктів частково чи повністю залишилися без світла та води", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що 23 листопада українські сили ППО збили 51 із 70 крилатих ракет та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська випустили по Україні. При цьому Росія все ж завдала шкоди енергетичній та цивільній інфраструктурі, унаслідок чого більшість українських міст були знеструмлені.

Крім того, російські ракети влучили в три багатоповерхові будинки, загинуло 10 людей.

У відомстві також повідомляють, що масований обстріл України російськими окупантами призвів не лише до загибелі людей і значних пошкоджень української інфраструктури, а й зачепив електромережі Молдови, залишивши частину країни без світла.

"Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи... Для управління ракетами Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС було створено в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста", - заявляють у ГУР.

Там повідомляють, що в російській навігаційній системі є слабке місце - ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії.

"У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС - зазвичай це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - переконані в управлінні.

У ГУР зазначають, що низка іноземних компаній досі продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС. До переліку зазначених підприємств, зокрема, входять: Linx Technologies (США); Broadcom (США); Qualcomm (США); Telit (США); Maxim Integrated (США); TRIMBLE (США); Cavli Wireless (США); u- blox AG (Швейцарія); STMicroelectronics (Швейцарія); Sierra Wireless (Канада); NovAtel (Канада); Septentrio (Бельгія); Antenova (Британія).

"Росія, своєю чергою, продовжує закуповувати мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб'юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31", - повідомляють українські розвідники.

Вони додають, що без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.

"Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому разі не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій. Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв", - підсумували в ГУР. За матеріалами Інтерфакс-Україна