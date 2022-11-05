Іран визнав поставки дронів росії, але в невеликих кількостях і до війни

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав постачання дронів росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни та у невеликих кількостях, пише IRNA.

"Що стосується безпілотників, це правда, і ми надали росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - заявив міністр.

За його словами, Іран договорився з МЗС України що Україна надасть докази того, що росія використовує іранські безпілотники проти України.

"Якщо з'ясується, що росія використала іранські безпілотники у війні проти України, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні - припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців у свої будинки", - сказав він.