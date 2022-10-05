Іран заперечив постачання дронів-камікадзе Росії

Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що країна нібито не постачала Росії дрони-камікадзе Shahed- 136. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сіньхуа.

"Ісламська республіка Іран вважає опубліковану інформацію про постачання іранських дронів в Росію для використання в українському конфлікті необґрунтованою й не підтверджує її", - сказав Канаані.

Він зазначив, що Іран нібито займає позицію нейтралітету та невтручання у війну росії проти України.

"Від самого початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку позицію активного нейтралітету та незгоди із війною, наголошуючи на необхідності досягнення політичного вирішення без насильства", - додав речник МЗС.

Цієї ночі російські війська атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Білу Церкву у Київській області - було шість влучань та вибухів, відомо про одного постраждалого. За матеріалами УНН