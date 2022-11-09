Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС

Ірландія виступає за якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Саймон Ковені, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Те, що мотивує багатьох українців, - це мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії і всього, що з цього випливає", - сказав Ковені.

"Але перш за все, країна, яка зараз буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, повинна мати можливість сподіватися на повноправне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство або угоду про сусідство", - додав міністр.

За його словами, окрім України, інші країни, такі як балканські держави або Молдова та Грузія, також повинні отримати вигоду від розширення.

"Ми занадто довго затягували процес прийняття деяких балканських країн", - сказав міністр.

Ковені наголосив, що мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати. "Але ми також повинні відзначати прогрес, коли він відбувається", - сказав він.