Ізраїль не постачатиме в Україну озброєння

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід вважає, що якщо в Україну будуть поставлені системи ППО "Залізний купол", то це стане "переходом кордонів".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новини Ізраїлю".

"Ми стали на бік України. Ми були першою, і якщо я не помиляюся, і залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - сказав Лапід.