Канада допоможе Україні відбудуватися після війни - Трюдо

Канада обов'язково долучиться до зусиль світової спільноти із повоєнної відбудови України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв'ю телеканалу CBC заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада точно долучиться до реконструкції, але саме Україна має бути ключовою. Вони самі мусять вирішити, як саме і яким чином хочуть відбудовуватися", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що постійно наголошує на цьому у спілкування із президентом та союзниками України. "Так, для відбудови України знадобиться план Маршала, знадобляться інвестиції, й нам усім слід долучитися. Утім, в центрі мусить бути Україна", - зазначив прем'єр-міністр.

Цьогоріч Канада вже надала Україні фінансової підтримки на 2,5 млрд дол., що є одним із найвищих показників у світі в перерахунку на душу населення. Окрім цього, ще 2,5 млрд дол. Канада надала у вигляді військової, гуманітарної та іншої допомоги.