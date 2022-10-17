Канделакі, Безруков, Машков та Мединський. Канада запровадила санкції проти РФ

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії, внісши до санкційних списків низку російських пропагандистів, чиновників та діячів культури, які підтримують агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

Зокрема, у переліку опинились телеведуча та продюсерка Тіна Канделакі, актори Сергій Безруков та Володимир Машков й політик, Володимир Мединський.

Окрім того, обмеження запроваджуються проти російського телеканалу "Зірка", який підпорядковується Міноборони Росії.