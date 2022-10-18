Кількість загиблих у російському Єйську зросла, серед них діти

Внаслідок падіння бомбардувальника Су-34 у місті Єйськ у Краснодарському краї Росії, за останніми даними, загинули 13 людей, зокрема троє дітей, повідомляє російська влада.

Рятувальники завершили розбір завалів, повідомляє британська Бі-Бі-Сі.

"За даними МНС, після розбору завалів у Єйську на місці аварії літака виявлено тіла загиблих. Станом на 6:00 18 жовтня в результаті аварії 13 людей загинули, зокрема троє дітей", - заявив помічник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнєцов.

До цього влада повідомляла про чотири жертви катастрофи.