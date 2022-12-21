Конгрес США має намір оголосити Росію державою-агресором - ЗМІ

Керівництво Конгресу США працює над якнайшвидшим поданням законопроєкту, який засуджує Росію як державу-агресора. Про це повідомило видання The Hill.

Згідно з публікацією, таке визнання надасть президенту США нові санкційні повноважень щодо російських чиновників. Однак помічник від Республіканської партії в Палаті представників США назвав цей крок "половинчастою" відповіддю на вимогу президента України Володимира Зеленського, щоб США визнали Росію державою - спонсором тероризму.

Визнання Росії державою - спонсором тероризму привело б до міжнародної ізоляції Москви і змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють із Кремлем, кажуть журналісти.

Проте адміністрація президента США Джо Байдена відкинула ці вимоги, заявивши, що це пов'язало б руки США у взаємодії з Росією загалом і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Помічники республіканських конгресменів повідомили, що проєкт тексту наразі на стадії погодження між адміністрацією і керівництвом Конгресу. Вони також розкритикували адміністрацію за нездатність ввести якісь серйозні покарання проти РФ.

"Зеленський попросив про визнання Росії державою - спонсором тероризму, а натомість адміністрація Байдена заявила, що не підтримає його, але вигадала альтернативне визначення, якого навіть не існує у внутрішньому чи міжнародному праві США - для нього немає жодної правової основи", - сказав виданню помічник конгресмена, ознайомлений із переговорами.

Версія проєкту, отримана виданням, стверджує, що президент після набуття чинності заходом може визнати Росію "державою-агресором" і має право "визначити будь-яку іноземну країну" як державу-агресора, якщо президент установить, що вона бере участь в актах агресії проти України.

Проєкт закону дає президенту змогу накладати санкції на будь-яку особу, яка "відповідальна, бере участь чи є співучасником" злочину агресії.

Але критики тексту кажуть, що ці повноваження щодо санкцій є зайвими, оскільки адміністрація Байдена ввела санкції проти президента РФ Володимира Путіна і багатьох його високопосадовців та членів його сім'ї відтоді, як Москва розпочала своє вторгнення в Україну в лютому.

Американські громадські організації, які підтримують Україну, виступили зі спільною заявою проти законодавства про визнання РФ державою-агресором. Заяву підписали Український конгресовий комітет Америки, Об'єднаний балтійсько-американський національний комітет та організація "Разом для України".

Республіканці також заявляють, що текст законопроєкту про державу-агресора є риторично слабшим, ніж спроби засудити Росію за геноцид в Україні. Сенатори подали в липні резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом.

Українські чиновники визнали, що статус держави-агресора не відповідає їхнім запитам щодо визнання Росії державою - спонсором тероризму, але підтримують цей захід як спосіб описати Росію державою, яка здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надасть додаткові інструменти для покарання держави-агресора за вчинення терористичних актів. За матеріалами Гордон.