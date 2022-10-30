Лавров знову погрожує говорячи, що чим довше Захід тягне із переговорами, тим складніше сторонам буде домовитись

Володимир путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. Проте для цього у нього є одна умова.

Про це заявив глава МЗС рф Сергій Лавров, передають пропагандистські видання, зокрема "РИА Новости

Росія готова говорити із Заходом, якщо партнери звертатимуться "з реалістичними пропозиціями". У кремлі сподіваються, що під час перемовин західні партнери запропонують підходи, які врахують інтереси та безпеку рф.

"Ми завжди готові вислухати наших західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову. Сподіваюся, що, крім відтворення в контактах по лінії дипломатичних відомств і по інших каналах того, що вони публічно в пропагандистському запалі кажуть, нам зможуть запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості й повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки, - зазначив Лавров.

Він також додав, що чим довше Захід тягне із переговорами, тим складніше сторонам буде домовитись.

Раніше Володимир Зеленський відповів на заклики щодо переговорів з росією. За його словами, держава-терорист не хоче миру. Він додав, що переговори не зможуть подолати російський терор, а також заявив, що терористів лише знешкоджують.