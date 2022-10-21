Лідери ЄС погодили заходи боротьби з енергокризою, в тому числі "динамічну" межу ціни на газ

Лідери країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

Про це йдеться в заяві Європейської ради, опублікованій у ніч на п'ятницю, пише "Європейська правда".

"На тлі використання Росією енергії як зброї Європейський Союз залишиться єдиним, щоб захистити своїх громадян і бізнес, і в терміновому порядку вживе необхідних заходів", - йдеться в заяві.

Лідери закликали Раду ЄС і Комісію терміново представити конкретні рішення щодо додаткових заходів:

- 15% потреби в наповненні газових сховищ повинні закуповуватися в рамках сукупного попиту відповідно до національних потреб.

- тимчасовий динамічний ціновий коридор за угодами з природним газом для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.

- тимчасові рамки ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії, включно з аналізом витрат і вигод.

- поліпшення функціонування енергетичних ринків для підвищення прозорості ринку, полегшення стресу ліквідності, усунення чинників, що посилюють волатильність цін на газ, і збереження фінансової стабільності.

- прискорення спрощення дозвільних процедур для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та відповідних мереж, у тому числі за допомогою надзвичайних заходів.

- заходи енергетичної солідарності в разі перебоїв у постачанні газу на національному, регіональному або союзному рівні за відсутності двосторонніх угод про солідарність.

Єврокомісія поки не включила обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.

ЄС раніше вже погодив добровільне скорочення споживання газу на 15%. Проєкт передбачає, що Брюссель буде стежити за виконанням та може активувати обов’язкове скорочення чи переглянути цілі, якщо заходи виявляться неефективними.