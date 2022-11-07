Литовці зібрали для України кошти на партію генераторів
В Україну прийшла перша партія з 13 генераторів, на які зібрали кошти у Литві.
Як повідомляє у Facebook посольство України в Литві, генератори були придбані за кошти, зібрані в межах ініційованої дипмісією кампанії AS ESU UKRAINA.
"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок - це справді теплі обійми для українців", - зазначає посольство.
Раніше міська рада Риги ухвалила рішення про виділення 200 тисяч євро для забезпечення електро- та теплопостачання цивільного населення України - переважно обігрівачі та дизель-генератори.
Міністерство оборони Іспанії оголосило, що передасть Україні електрогенератори у зв'язку з нещодавніми атаками Росії на українську електричну інфраструктуру.
Для відновлення електропостачання Україна отримує нове обладнання з ЄС. 33 українські енергетичні компанії отримали обладнання від європейських колег.