Литовці зібрали для України кошти на партію генераторів

В Україну прийшла перша партія з 13 генераторів, на які зібрали кошти у Литві.

Як повідомляє у Facebook посольство України в Литві, генератори були придбані за кошти, зібрані в межах ініційованої дипмісією кампанії AS ESU UKRAINA.

"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок - це справді теплі обійми для українців", - зазначає посольство.

Раніше міська рада Риги ухвалила рішення про виділення 200 тисяч євро для забезпечення електро- та теплопостачання цивільного населення України - переважно обігрівачі та дизель-генератори.

Міністерство оборони Іспанії оголосило, що передасть Україні електрогенератори у зв'язку з нещодавніми атаками Росії на українську електричну інфраструктуру.

Для відновлення електропостачання Україна отримує нове обладнання з ЄС. 33 українські енергетичні компанії отримали обладнання від європейських колег.