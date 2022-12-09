Лукашенко та Путін обурилися заявою Меркель про Мінські угоди

Лукашенко зазначив, що Меркель робить такі заяви, щоб виправдати себе та відкинути звинувачення на тлі війни в Україні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився заявою ексканцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що Мінські угоди дозволили Україні стати сильнішими та підготуватися до військового протистояння з Росією. Про це повідомляє Пул Первого.

"Якби це було так, як вона каже - це огидно. Але це не так. І це насправді... це не просто огидно. Це бридко. Я теж цього не очікував. Президент Росії про це сказав: він не очікував такого випаду від Ангели Меркель. Вона вчинила дріб'язково, бридко. Вона хоче бути в тренді", - зазначив він.

За словами Лукашенка, Меркель робить такі заяви, щоб виправдати себе та відкинути звинувачення на тлі війни в Україні.

Глава Кремля Володимир Путін, якого цитує ТАРС, також заявив, що слова Меркель про Мінські угоди були для нього несподіваними.

"Чесно кажучи, це було для мене абсолютно несподіваним, це розчаровує. Я, відверто кажучи, не очікував почути це від колишнього федерального канцлера, тому що я завжди виходив з того, що керівництво ФРН поводиться з нами щиро. Так, воно, звичайно, перебувало на боці України, підтримувало її, але мені все-таки здавалося, що керівництво ФРН завжди щиро прагнуло врегулювати принципи, про які ми домовилися, які були досягнуті, в тому числі і в рамках Мінського процесу", - заявив він.

Меркель заявила, що війна Росії проти України завершиться за столом переговорів.

Раніше Меркель говорила, що незадовго до своєї відставки намагалася організувати переговори з Путіним щодо України, але не змогла цього зробити. Мінські угоди, за словами ексканцлера, на той час "розмилися", а для нових переговорів їй уже не вистачало впливу. За матеріалами Кореспондент.net