Макрон заявив про те, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти росії, якщо рф завдасть ядерного удару по Україні
Президент Емманюель Макрон заявив про те, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Російської Федерації, якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні.
Про це французький президент заявив в інтерв'ю громадському мовнику France 2.
За його словами, французька доктрина базується на фундаментальних інтересах нації. Якщо по Україні буде завдано ядерного удару, інтереси Франції не були б поставлені під питання. Відповідно, ядерний удар по Україні з боку РФ не призведе до ядерної відповіді Франції.
"Росія має ядерну зброю, так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання чітка. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", - зауважив Макрон.
Президент Франції додав, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.