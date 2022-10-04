Маск заявив, що підтримує Україну, але боїться ескалації

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск наголошує, що досі дуже сильно підтримує Україну після того, як вчора організував скандальне опитування зі своєю пропозицією щодо "досягнення миру" між Україною та Росією.

Як передає Укрінформ, так він відповів під дописом Президента Володимира Зеленського у Твіттері.

«Я все ще дуже сильно підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні й, можливо, світу», - написав Маск.

Учора Ілон Маск запропонував на своїй сторінці у Твіттері опитування, в якому виклав свою позицію щодо розв'язання питання Криму, зокрема, пропонує пристати на умови Росії щодо Криму. Більш як 60% тих, хто вже "голосував" за цю "пропозицію" Маска, її відкинули.

У відповідь Президент Володимир Зеленський у Твіттері організував своє опитування щодо того, який Маск подобається більше - той, що підтримує Україну чи той, що за Росію.