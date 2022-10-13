В Організації Об'єднаних Націй Москва висловила занепокоєння щодо "зернового коридору" та готова відмовитися від поновлення угоди наступного місяця, якщо її вимоги не будуть розглянуті, заявив 13 жовтня посол РФ в ООН Геннадій Гатілов.

Про це повідомляє Reuters.

Угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини у липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були заблоковані після вторгнення РФ. Натомість Москва отримала гарантії на власний експорт зерна та добрив.

Рішення допомогло запобігти глобальній продовольчій кризі: РФ та Україна є двома найбільшими експортерами зерна у світі. Але Москва неодноразово скаржилася, стверджуючи, що вона все ще постає перед труднощами з продажем добрив і харчових продуктів.

В інтерв'ю Reuters Гатілов заявив, що Москва передала в середу листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому викладено список скарг. Офіційні особи ООН мають відвідати Москву в неділю, щоб обговорити продовження угоди.

Відповідаючи на запитання, чи може РФ відмовити в підтримці відновлення зернової угоди через занепокоєння, він сказав: "Є ймовірність… Ми не проти постачання зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути чесною і справедливо виконуватися всіма сторонами".

Водночас Гатілов відмовився надати копію листа.

Речник ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація залишається на "постійному зв'язку з російськими офіційними особами, а також з офіційними особами Європейського Союзу, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, щоб усунути перешкоди для сприяння експорту російського зерна та добрив. "

Він зауважив, що Гутерреш відданий цим зусиллям і розширенню зернової ініціативи.

Гатілов, кадровий дипломат, який був заступником міністра закордонних справ до того, як обійняти посаду в Женеві, сказав, що він бачить згасання перспектив переговорного врегулювання майже восьмимісячної війни в Україні. Однією з причин він назвав "терористичні акти", як-от вибух на мосту до Криму. За його словами, "все це ускладнює досягнення дипломатичного рішення".

У Вашингтоні пояснили, що заяви РФ про відкритість до переговорів щодо майбутнього війни є "позерством", оскільки вона продовжує завдавати ударів по українських містах.