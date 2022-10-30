НАТО жорстко закликало путіна відновити "зернову угоду"

Північноатлантичний Альянс закликав росію негайно відновити дію "зернової угоди", яка в суботу, 29 жовтня, була в односторонньому порядку розірвана Москвою. Про це пише агентство Reuters з посиланням на речника НАТО Оану Лунгеску.

"Президент путін повинен зупинити мілітаризацію продовольства та припинити його незаконну війну проти України. Ми закликаємо росію переглянути її рішення та терміново відновити угоду, яка дозволить доставляти продовольство тим, хто його потребує найбільше", - йдеться у заяві.

Лунгеску також зазначила, що всі країни-члени Альянсу вітали угоду, яку вдалося укласти у Стамбулі наприкінці липня на 120 днів. "Цей експорт допоміг зменшити ціни на продовольство у світі", - зазначила вона.

У той же час, як пише Вloomberg, Туреччина вже розпочала переговори з росією щодо продовження дії "зернової угоди". Переговори триваимуть до понеділка. Неназваний турецький чиновник сказав ЗМІ, що підстави для оптимізму є.