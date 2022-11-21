Науседа закликає НАТО звертати більше уваги на «фактор білорусі» в агресії РФ

Президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО звернути увагу на роль білорусі у війні, яку росія веде проти України, а також на небезпеку вторгнення до країн Балтії з території білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв'ю литовського лідера телеканалу «Настоящее время».

«Зараз на території білорусі знаходяться російські солдати, які готові вирушити до зон бойових дій в Україну. Але їх можуть відправити і до західного кордону. Нам потрібно про це думати. І саме тому ми звернулися до генерального секретаря НАТО та комітетів Альянсу з проханням приділити більшу увагу фактору білорусі у цій війні», - сказав Науседа.

При цьому він наголосив на очевидності того факту, що білорусь бере участь у війні проти України. «білорусь перебуває в повному розпорядженні росії для пересування військових у будь-які регіони – на захід чи південь», - підкреслив глава Литви.

З 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення рф, Україна була атакована з території білорусі. Також територія цієї країни використовується російським командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів. При цьому білоруська армія в бойових діях в Україні не бере участі.