Не вдалося з Хаймерсами буде пробувати з Патріотами...путін зробив низку смішних заяв про Patriot для України і пообіцяв їх "лускати"

російський диктатор володимир путін назвав систему Patriot старою, але запевнив, що проти неї знайдуть протиотруту. Про це путін сказав під час зустрічі із росЗМІ, передає УНН.

"Щодо "Patriot", то це досить стара система, вона не працює так, як, скажімо, наша С-300. Проте ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це оборонна зброя - ну, і гаразд. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться - ми ці системи лускаємо", - сказав путін.

Разом з тим, президент рф заявив, що оголошене напередодні постачання Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot призведе до затягування конфлікту.

Крім того російський диктатор припустив, що ресурси країн НАТО не перебувають "на межі вичерпання", а в Україну вони постачають зброю радянського виробництва.