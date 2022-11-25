Нідерланди готові приймати нову хвилю біженців з України через постійні атаки Росії критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Якщо українці знову масово виїжджатимуть через війну з України, то їх знову приймуть Нідерланди", - наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

А ще зазначив, що російські ракетні обстріли об'єктів енергетики є "абсолютно обурливими. Це означає, що путін справді націлений на мирне населення".

Він також підкреслив, що багато країн надавали притулок українцям одразу після 24 лютого 2022 року, включаючи Нідерланди.

"Я думаю, ми повинні зробити це знову", - сказав міністр.

Він також закликав допомогти пережити зиму українцям, які повернулися на Батьківщину і не хочуть більше їхати з дому, наприклад, генераторами та теплими речами.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах почалася серія благодійних концертів на підтримку України під назвою SlavaSundays, зібрані кошти з яких підуть на допомогу Україні у зимовий період та на відновлення зруйнованої росією інфраструктури.

Організаторами концертів є доброчинний фонд Orphans Feeding Foundation. Ця громадська організація працює в Україні з лютого, надає гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, їжі чи одягу прифронтовим регіонам.

Нідерландський фонд Orphans Feeding Foundation працює в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Його представники створили велику мережу матеріально-технічного забезпечення, щоб мати змогу надавати гуманітарну допомогу на місцях.

Фонд доставив понад 7 тонн харчових продуктів та 52 тонни ліків (включно з дуже необхідними ліками проти раку). Ще 20 тонн одягу, вакцин проти грипу та медичних аптечок були доправлені у листопаді.