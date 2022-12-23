Нідерланди у 2023 році виділять на підтримку України EUR2,5 мільярда

Нідерланди наступного року виділять на підтримку України 2,5 млрд євро.

Про це повідомив у Твіттері прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Укрінформ.

"Поки росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні - військову, гуманітарну і дипломатичну. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з Президентом Володимиром Зеленським", - написав Рютте.

Президент Володимир Зеленський подякував за виділення 2,5 млрд євро допомоги.

Про це глава держави повідомив у Твіттері.

"Провів важливу розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити €2,5 млрд на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! Працюємо далі разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - зазначив Зеленський.

Нідерланди вже надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.

Також Нідерланди нададуть Україні важку військову техніку. Загальна вартість чергового пакета допомоги становить 120 млн євро, з яких 45 млн євро призначається на танки Т-72.