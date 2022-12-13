Німеччина надасть Україні 50 млн євро зимової допомоги

Федеральний уряд Німеччини хоче надати Україні ще 50 мільйонів євро зимової допомоги. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на початку чергового засідання групи "Солідарність з народом України" в Парижі, передає Der Spiegel.

"Самі по собі гроші не захистять від замерзання та смерті від спраги, і тому конкретна технічна допомога є такою важливою. Нам потрібні не лише кошти, нам потрібні генератори, трансформатори та кабелі. Ці пожертви в натуральній формі не менш важливі", - сказала вона.

Німецька міністерка зазначила, що федеральний уряд також зараз веде переговори з Deutsche Bahn щодо доставлення локомотивів в Україну.

13 грудня у Парижі відбувається Міжнародна конференція "Солідарність з українським народом", або енергетичний "Рамштайн". У ній беруть участь представники 46 країн і 24 міжнародних організацій. Це перша зустріч у подібному форматі, механізм відбувається за прикладом "Рамштайну" - зустрічей країн-союзників щодо надання військової підтримки Україні.

Мета - створити координаційний механізм з енергетичного відновлення України після атак Росії на критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Співорганізатори - президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрем'єр- міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков очолюють українську делегацію. Також на саміті присутня перша леді Олена Зеленська.

Саміт енергетичного "Рамштайну" покликаний допомогти українському народу "витримати цю зиму", зазначив Макрон. За його словами, на прохання президента Зеленського, за столом "Рамштайну" зберуться представники багатьох країн, деякі з яких "часом мали віддалену роль та не були в центрі підтримки й допомоги" Україні. Вони обговорять надання генераторів, допомогу в ремонті об'єктів інфраструктури та освітленні. За матеріалами UA: Суспільне Новини