Німеччина призначить новим послом у Росії політика, який засуджував війну РФ в Україні - ЗМІ

У посольстві Німеччини у Москві наближається зміна керівного складу. Улітку наступного року новим послом стане Александр Граф Ламбсдорф, який виступав проти війни в Україні. Про це пише видання Spiegel 27 грудня з посиланням на джерела у колах коаліції.

Наразі пост посла обіймає Геза Андреас фон Гайр. Дипломатичну місію у російській столиці вважають для Німеччини однією з найскладніших від початку війни Росії проти України.

Ламбсдорфа вважають одним із найдосвідченіших іноземних політиків коаліції, зокрема завдяки тому, що він уже знайомий із міністерством закордонних справ. Із 1995 року він навчався на дипломата, а у 1997/1998 роках він був членом відділу планування у Федеральному міністерстві закордонних справ за тодішнього міністра закордонних справ Клауса Кінкеле, пише Spiegel.

Із 2000-го до 2003 року Ламбсдорф працював у посольстві Німеччини у Вашингтоні, після чого тимчасово був офіцером по Росії у міністерстві закордонних справ. Із 2004-го до 2017 року він був депутатом Європейського парламенту, а з 2014-го до 2017 року - його віцепрезидентом. Ламбсдорф є депутатом Бундестагу з 2017 року та заступником голови парламентської групи ВДП.

Видання зазначає, що Ламбсдорф неодноразово різко засуджував агресивну війну Росії проти України і заявляв, що не вірить у можливість суто дипломатичного рішення. У квітні Ламбсдорф заявив, що вирішення конфлікту спочатку буде військовим. У вересні він сказав, що Німеччина має надавати Україні військову підтримку доти, доки не відбудуться переговори на рівних. У жовтні Ламбсдорф назвав ознакою слабкості те, що президент РФ Володимир Путін оголосив воєнний стан на незаконно анексованих українських територіях.

За матеріалами Гордон.