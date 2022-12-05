Німеччина стане гарантом європейської безпеки - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина має намір стати гарантом європейської безпеки.

Про це йдеться у його статті для журналу Foreign Affairs, передає Укрінформ.

Канцлер наголосив, що загарбницька війна росії проти України завершила цілу епоху, й наразі світ стикається з "епохальним тектонічним зрушенням". Проте не можна дозволити путіну домогтися свого; російський реваншистський імперіалізм має бути зупинений, заявив Шольц.

"Вирішальною роллю для Німеччини в цей момент є посилення ролі одного з головних гарантів безпеки в Європі шляхом інвестування в нашу армію, зміцнення європейської оборонної промисловості, посилення нашої військової присутності на східному фланзі НАТО, а також навчання та оснащення українських Збройних сил... Німці мають намір стати гарантом європейської безпеки, як очікують від нас союзники, будівельниками мостів у Європейському Союзі та прихильниками багатосторонніх рішень глобальних проблем. Це єдиний спосіб для Німеччини успішно подолати геополітичні розриви нашого часу", - підкреслив Шольц.

За його словами, напад росії на Україну в лютому 2022 року відкрив принципово нову реальність - повернення імперіалізму в Європу. Як наголосив очільник німецького уряду, путін зруйнував європейську та міжнародну архітектуру миру, яка вибудовувалася десятиліттями, і тепер прагне змінити кордони силою й поділити світ на блоки та сфери впливу. Але він прорахувався щодо реакції Заходу, констатував глава уряду ФРН, адже війна, навпаки, сприяє розширенню ЄС.

На переконання Шольца, путін ніколи не сприймав ЄС як політичного актора, тому намагатиметься налаштувати проти урядів країн-членів їхні відкриті демократичні системи за допомогою кампаній з дезінформації та торговельний лобі. Але йому це не вдасться. ЄС, НАТО та G7 не лише об'єдналися у протистоянні агресії - це також стало каталізатором змін в економіці та енергетичної політики, яка в довгостроковій перспективі завдасть шкоди самій росії, наголосив канцлер.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що росія неспроможна виграти у війні проти України, яку підтримують усі західні держави.