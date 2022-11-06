Нью-Йорк Таймс: Країни НАТО активно обговорюють кандидатуру наступника генсека Альянсу Єнса Столтенберґа

Сполучені Штати не висувають американського кандидата, але у Вашингтоні вважають вагомим вибором Христю Фріланд, віце-прем'єр-міністра та міністра фінансів Канади.

Повноваження Столтенберга закінчуються восени 2023 року. За даними газети, у Євросоюзі розглядають на посаду кандидата - жінку з країн-членів спілки. Серед них - прем'єр Естонії Кая Каллас, президент Словаччини Зузана Чапутова та екс-президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович. Від Великої Британії на цю посаду може претендувати міністр оборони Бен Воллес, який відмовлявся брати участь у виборах прем'єра.

Але, як зазначають співрозмовники газети, переговори тільки розпочинаються і на цьому етапі перших кандидатів найчастіше відсівають у рамках обговорення з членами Альянсу. США зазвичай не виставляють свою кандидатуру, оскільки американський генерал керує військами Альянсу у Європі.

Серед переваг Фріланд називають володіння декількома мовами (англійською, французькою, італійською, українською та російською), здібності при веденні прес-конференцій, а також те, що вона очолювала "складні відомства". Вона може стати першою жінкою та першим громадянином Канади на посаді генсека НАТО.

https://www.nytimes.com/2022/11/04/world/europe/nato-next-secretary-general.html?searchResultPosition=1