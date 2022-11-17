Парламент Швеції схвалив виділення Україні допомоги на рекордну суму $287 млн

Ріксдаг (парламент Швеції) ухвалив рішення 17 листопада дати уряду право передати як дар Україні оборонну техніку на суму $287 млн 2022 року. Про це повідомляє сайт шведського парламенту.

До пакета військової допомоги входять, зокрема, засоби ППО, особисті всюдиходи, особисте спорядження, прицільні пристрої, намети та маскувальні сітки.

У парламенті зазначають, що рішення було ухвалено попри те, що питання було винесено менше ніж за два робочі дні до дня його розгляду в палаті.

Про рішення надати допомогу Україні за день до того заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон. Він зазначив, що це найбільший на сьогодні пакет оборонних матеріалів від Швеції, у який входить система ППО.