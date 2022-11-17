Пелосі оголосила, що більше не змагатиметься за лідерство у Демократичній партії США

Після двох десятків років на чолі демократичної фракції в Конгресі США, спікер Палати представників з багаторічним стажем Ненсі Пелосі оголосила, що з наступного року не балотуватиметься на’’ посаду лідера Демократичної партії.

Про це вона заявила в четвер під час виступу в Капітолії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Настав час для нового покоління очолити фракцію Демократичної партії, яку я так глибоко поважаю»,- заявила конгресвумен.

Пелосі, яка поступиться лідерською посадою, все ж залишиться у новому складі Палати представників. Вона планує виконувати роль наставниці для нового лідера демократів, що є безпрецедентною практикою для американського Конгресу.

Оголошення Пелосі пролунало після того, як стало відомо про остаточну перемогу республіканців у боротьбі за більшість в нижній палаті американського Конгресу.

Президент США Джо Байден у середу привітав республіканців з перемогою у нижній палаті. Він також заявив, що готовий працювати з ними заради американців.