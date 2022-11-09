Підтримка України відповідає національним інтересам Канади - Фріланд

Потужна підтримка України у її протистоянні російській агресії відповідає національним інтересам Канади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку під час виступу у Вінніпезі висловила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.

“Хочу наголосити, що Канада підтримує Україну перш за все тому, що це відповідає її національним інтересам. Ми усвідомлюємо, що світове поле бою між демократією та диктатурою знаходиться в Україні. Українці борються за усіх нас, за усі демократії, й роблять це із неймовірною стійкістю та відвагою”, - сказала Фріланд.

Політик наголосила, що “всі ми повинні підтримувати у цій битві Україну”. “Тому, що Україна бореться за наші цінності й дуже важливо визнавати це”, - зазначила віцепрем’єр-міністр Канади.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України, Канада запровадила санкції проти понад 1400 російських фізичних та юридичних осіб, надала Києву фінансової допомоги на кілька мільярдів доларів і надіслала в Україну військового обладнання на понад 500 млн дол..