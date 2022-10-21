Піонтковський: Путіну недвозначно дали зрозуміти, що його особисто вб'ють

Президент Росії Володимир Путін не ухвалить рішення про застосування ядерної зброї через побоювання за власне життя. Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман заявив російський політолог, який живе у США, публіцист Андрій Піонтковський.

На його думку, такий крок не матиме сенсу насамперед із воєнної точки зору.

"Ну, припустімо (це страшне припущення), він знищить якесь українське місто, загинуть сотні тисяч людей. І що? Україна припинить наступ у Херсоні? Чи Захід припинить [підтримувати Україну]?.. Ні", - вважає Піонтковський.

Але вирішальним аргументом проти "натискання кнопки" для президента Росії буде бажання зберегти життя, дітей та капітали. Політолог упевнений, що Путін отримав чітке попередження, що все це він втратить.

"Йому оголосили, що його просто вб'ють за це. Якщо його особиста доля не турбує... А вона його дуже турбує. Він найбагатша людина у світі, у нього багато дітей від Кабаєвої, від якихось кривоніжок. Усіх треба рятувати. Усіх в один бункер не перевезеш", - поділився прогнозом російський публіцист. За матеріалами Гордон.