Питання розміщення систем Patriot буде вирішене ближчими днями - президент Польщі

Польські та німецькі спеціалісти зустрінуться ближчими днями та вирішать, де буде доцільно розмістити системи протиповітряної оборони Patriot, які Бундесвер передає Польщі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром пресконференції після їхніх переговорів у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ближчими днями групи німецьких і польських експертів зустрінуться і вирішуватимуть, де будуть розміщені ці батареї. Після цього системи швидко прибудуть в Польщу", - поінформував Дуда.

Він подякував Берліну за "дуже важливий для Польщі жест Німеччини - рішення про розміщення на території РП систем ППО Patriot з тим, щоби вони захищали польське небо та польське населення". Особливо це актуально після інциденту з падінням на сході території Польщі ракетних уламків, що, за словами Дуди, стало шоком для поляків.

Польський президент назвав дуже важливим те, що ці системи будуть частиною загальної польської системи ППО, а також частиною системи ППО Північноатлантичного альянсу. Він додав, що вже створюється спеціальна група, яка координуватиме роботу систем у Польщі. Варшава, за словами Дуди, має "пару пропозицій" з цього приводу.

Дуда також зауважив, що Польща зробить все для зміцнення власної обороноздатності, щоб кожен потенційний агресор знав, що він буде зупинений.

Штайнмаєр своєю чергою запевнив, що захист та зміцнення східного флангу НАТО є частиною безпекової політики ФРН. Він висловив задоволення, що сторони дійшли порозуміння в питанні Patriot.

Як повідомлялось, нещодавно Польща попросила Німеччину передати Україні системи Patriot, які Берлін запропонував Варшаві. Втім, Німеччина відхилила цю пропозицію.