Поліція Німеччини підозрює диверсію "державного підрозділу" на гілках "Північного потоку" - Spiegel,

Федеральна кримінальна поліція Німеччини наразі вважає, що причиною витоків газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" стала диверсія, і за нею, ймовірно, стоїть іноземна держава.

Як повідомляє Spiegel, про це йдеться у листі відомства до Мінекономіки, що опинився у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

У поліції вважають, що витоки стали наслідком цілеспрямованої диверсії. Інформації про організаторів поки не отримали, але зазначають, що "з огляду на високу складність скоєння злочину і необхідність відповідної підготовки, виглядає ймовірним, що йдеться про державний підрозділ (state actors. - Ред.).

Відомство також попереджає, що варто остерігатись нових диверсій на критичній інфраструктурі, які можуть бути й більш численними, і більш серйозними - на лініях електропередачі, газопроводах, підводних кабелях зв’язку, СПГ-терміналах, вітрових електростанціях.