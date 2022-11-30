Польща на найвищому політичному рівні розгляне передання Україні систем Patriot - Моравецький

Влада Польщі має намір на найвищому політичному рівні розглянути сценарій перекидання систем Patriot у західні регіони України. Про це 29 листопада заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє польське видання Wprost.

"Захист українського неба сьогодні має основне значення для України. Це те, чого просять українці, особливо від найбагатших і найсильніших союзників, а до них належать США, Німеччина, Великобританія", - сказав Моравецький.

Він наголосив, що розміщення Patriot на заході України - це найкращий варіант для того, щоб посилити безпеку у східних регіонах Польщі.

Моравецький уточнив, що німецькі системи ще не прибули до Польщі.

"Коли вони прибудуть, ми разом із президентом і міністром національної оборони ухвалимо рішення про їхнє розгортання", - наголосив польський прем'єр.

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ЗРК Patriot призначений для протидії та знищення балістичних ракет малої дальності, сучасних літаків і крилатих ракет.

Рішення про передання Україні ЗРК Patriot поки не ухвалено, щодо цього питання серед країн НАТО триває дискусія, заявив 29 листопада генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За даними CNN, у Пентагоні розглядають можливість постачання Україні ЗРК Patriot, але не зараз. За матеріалами Гордон.