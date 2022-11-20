Польська влада поки не встановила, хто випустив ракету, яка вдарила по с. Пшеводов

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії, передає "ДС" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо продовжити збирання доказів, розслідування займе деякий час", - заявив Моравецький.

На запитання, чи визнавала українська сторона, що це була їхня ракета, він відповів: "Цього ми ще не знаємо. Нехай над цим працюють експерти та прокурори".

"Ми запросили до розслідування експертів з українського боку, а також міжнародних, натовських та американських експертів", - розповів прем'єр.

Глава польського уряду зазначив, що Польща хоче зберегти повну прозорість у розслідуванні цієї справи.

"Зокрема ми хочемо, щоб наші українські друзі та партнери залишилися впевненими в результаті розслідування. Ось чому ми запросили їх до слідства", - сказав Моравецький.

Як повідомляла "ДС", у Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що ракета, яка впала на території країни, була російського виробництва. Як заявив згодом президент Анджей Дуда, немає жодних ознак того, що падіння ракети на території Польщі під час масованого удару Росії по Україні було навмисною атакою на країну.

У Білому домі заявили, що США повністю довіряють розслідуванню польського уряду і покладають кінцеву відповідальність за нього на Росію незалежно від того, хто випустив ракету.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет у Польщі.