Помер легендарний бразильський футболіст Пеле

Бразильський футболіст, який тричі здобував титул чемпіона світу з футболу та став одним із найвидатніших спортивних діячів минулого століття, помер 29 грудня у віці 82 років.

Про це пише Associated Press.

Футболіст з 2021 року лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць він перебував у лікарні з численними захворюваннями.

"Широко визнаний одним із найвидатніших гравців у футболі, Пеле провів майже два десятиліття, зачаровуючи вболівальників і вражаючи суперників, бувши найрезультативнішим футболістом-нападником бразильського клубу "Сантос" і національної збірної Бразилії, - йдеться у матеріалі.

Пеле, якого називали "Королем", був представлений світові у 17 років на Чемпіонаті світу 1958 року у Швеції. Він став наймолодшим гравцем на турнірі. Його винесли з поля на плечах одноклубники після того, як хлопець забив два голи, коли Бразилія здобула перемогу над країною-господаркою у фіналі з рахунком 5:2. Також Пеле ставав чемпіоном світу з футболу у 1962 і 1970 роки.

"Слава Пеле була така, що в 1967 році сторони громадянської війни в Нігерії погодилися на короткочасне припинення вогню, щоб він міг зіграти показовий матч у країні. У 1997 році британська королева Єлизавета II посвятила його в лицарі. Коли він відвідав Вашингтон, щоб допомогти популяризувати гру в Північній Америці, президент США першим простягнув руку, - пише Associated Press.