Посол Польщі при ООН Кшиштоф Щерський після голосування в ООН: росія опинилася на задвірках великої політики

Результати голосування в ООН на тему псевдореферендумів свідчать про те, що росія опинилася на маргінесі світової політики.

Про це в коментарі PAP заявив посол Польщі при ООН Кшиштоф Щерський, передає Укрінформ.

"Голоси на підтримку резолюції є голосами на захист фундаментальних принципів міжнародної спільноти. Те, що зробила росія шляхом незаконної анексії, є просто порушенням принципів, на яких заснована ООН. І коли фундаментальні правила порушуються, ніхто не може бути в безпеці, адже мир має базуватися на праві, а не на праві сильнішого",- підкреслив Щерський.

Він зазначив, що це голосування є подвійною поразкою росії, оскільки вона різними способами, зокрема і погрозами, намагалася переконати країни не підтримувати резолюцію, а також зробити голосування таємним. Тим часом, за прийняття цієї резолюції проголосувало ще більше країн, ніж у випадку резолюції з березня щодо початку повномасштабної російської агресії проти України.

За словами Щерського, нинішнє голосування в ООН було наслідком реформи, співавтором якої була Польща. Раніше у випадку застосування вето одним з членів Радбезу питання знімалося з порядку денного. Зараз навіть після накладення вето питання потрапляє на розгляд Генасамблеї ООН, де вето немає і кожна країна отримує рівний голос.

"росія не хотіла, щоб такий результат пішов у світ. Він показує, що росія знаходиться на маргінесі великої політики",- підкреслив Щерський.

Він назвав дуже важливим голосування Бразилії за цю резолюцію, оскільки це був єдиний голос серед країн об'єднання БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай, ПАР), решта країн цієї спільноти, поза росією, утрималися.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН у середу ухвалила резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України. "За" висловилися 143 країни, проти - 5, утрималися - 35. Проти голосували росія, білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія.

Співавторами резолюції виступили близько 70 країн. Серед них - Україна, всі країни ЄС, Австралія, Грузія, Республіка Корея, Молдова, Чорногорія, Камбоджа, Велика Британія, М'янма, низка держав Латинської Америки та Тихоокеанського регіону.