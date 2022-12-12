Посол повідомила, чи буде Німеччина повертатись до використання "Північного потоку"

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що Берлін "ні за яких обставин" не розглядатиме можливість повернення до використання російського газопроводу "Північний потік". Про це вона сказала в інтерв'ю "Kyiv not Kiev".

За її словами, залежність Німеччини від російського газу значно зменшилася після початку повномасштабної війни росії проти України.

"Наша залежність від російського газу зменшилася з понад 50% до 9% або близько того. Це те маленьке, що все ще проходить через українську ГТС. "Північний потік-2" був завершений, "Північний потік-1" був закінчений росією, яка тиснула на нас", - сказала Фельдгузен.

На її думку, Німеччина впоралася з обмеженням використання російського газу досить добре. Так, у країні не було відключень електроенергії, а в будинках достатньо тепло.

"Ще ми побудували два LNG-термінали у рекордно короткі строки. Якби не війна Росії проти України, ми ніколи б не перемикнулися так швидко на інші джерела", - сказала посол.

За матеріалами sud.ua