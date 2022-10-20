Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку. Про це вона заявила 20 жовтня, пише BBC.

Виступаючи біля Даунінг-стріт, вона сказала, що повідомила королю Чарльзу, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Трасс пояснила, що через велику економічну та міжнародну нестабільність, зокрема війну Росії проти України, вона не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

"Я визнаю, враховуючи ситуацію, що склалася, що не можу виконати мандат, на підставі якого я була обрана Консервативною партією", - заявила вона.