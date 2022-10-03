Президент Болгарії: рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися лише після "врегулювання конфлікту"

Президент Болгарії Румен Радєв відмовився приєднуватися до заяви президентів дев'яти держав Центрально-Східної Європи щодо вступу України до НАТО. Про повідомляє BNR з посиланням на коментар пресслужби Радєва.

"Болгарія є частиною декларації саміту НАТО в Бухаресті 2008 року щодо майбутнього вступу України, але ця декларація була прийнята в зовсім іншому середовищі безпеки. Військові дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі було обговорено в рамках повного складу Північноатлантичної ради і не призводило до ризику в прямому залученні країн-членів НАТО до війни", - йдеться у коментарі.

Румен Радєв вважає, що рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися "лише після розробки чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, які повинні бути прийняті та реалізовані обома державами".

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу. За матеріалами Радіо Свобода.